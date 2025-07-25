Sinop'ta Trafik Kazası: 3 Yaralı

Sinop'ta Trafik Kazası: 3 Yaralı
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Sinop'un Gerze ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Sinop'un Gerze ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

S.Ö. idaresindeki 58 SA 204 plakalı otomobil, Atatürk Mahallesi Halil Bayraktar Caddesi'nde Ş.A'nın kullandığı 35 HA 0986 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada 35 HA 0986 plakalı aracın sürücüsü ile araçlarda bulunan Z.Ö. ve B.K. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Gerze Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Erol Balta - Güncel
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