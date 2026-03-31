Sinop'ta trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 3 sürücüye 346 bin 696 lira ceza kesildi

Sinop'ta yapılan denetimlerde, motosikletlerini tek teker üzerinde kullanarak trafik güvenliğini tehdit eden üç sürücüye toplamda 346 bin 696 lira ceza kesildi. Sürücülere çeşitli trafik ihlallerinden ceza verildi ve araçları 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Kent merkezinde sürücülerin, motosikletlerini tek teker üzerinde kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü anlar, çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekiplerince yapılan çalışmalar sonrası plakaları tespit edilen araçlar, kentin farklı noktalarında park halinde bulundu.

Plakalarından kimliklerine ulaşılan 3 sürücüye "ehliyetsiz araç kullanmak", "plakayı okunamaz hale getirmek", "akrobatik hareketler yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" ve "dikiz aynası olmadan araç kullanmak" maddelerinden toplam 346 bin 696 lira idari para cezası kesildi.

Araçlar 60 gün süreyle trafikten men edilirken, sürücülerin ehliyetlerine de aynı süreyle el konuldu.

Kaynak: AA / Neziha Nur Uzun
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan ateşkes açıklaması

Pzeşkiyan'dan en net ateşkes açıklaması geldi! İşte İran'ın şartı
Özkan Yalım'ın dudak uçuklatan mal varlığına el konuldu

Özkan Yalım'ın mal varlığına el konuldu! İşte dudak uçuklatan serveti
Yasağa saatler kaldı, kuyruk uzadıkça uzadı

Yasağa saatler kaldı, kuyruk uzadıkça uzadı
Çin'den ABD ve İsrail'e çağrı: Savaşı bir an önce durdurun

Çin savaşın 32. gününde düğmeye bastı
İsrail Savunma Bakanı, Lübnan'ın güneyini işgal altında tutacaklarını duyurdu

Sessiz sedasız işgal ettiler: Tüm evleri yıkacağız
Özkan Yalım'ın dudak uçuklatan mal varlığına el konuldu

Özkan Yalım'ın mal varlığına el konuldu! İşte dudak uçuklatan serveti
İran'dan Dünya Kupası için yeni açıklama

Beklenen açıklama geldi: Dünya Kupası'na katılacağız
Çok yediğini iddia ettiği köpeğini ağaca asıp öldürdü

Köpeğini ağaca asıp öldürdü! Gerekçesi olaydan daha skandal