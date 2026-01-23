Sinop'ta toprak kayması nedeniyle kapanan grup yolu yeniden ulaşıma açıldı
Sinop'un Türkeli ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından Düzler-Cellaler grup yolunda meydana gelen toprak kayması sonrası kapanan yol, İl Özel İdaresi ekiplerinin yaptığı temizlik ve yol açma çalışmalarıyla yeniden trafiğe açıldı.
Sinop'un Türkeli ilçesinde toprak kayması nedeniyle kapanan grup yolu, yeniden trafiğe açıldı.
Bölgede etkili olan kar yağışının ardından ilçeye bağlı Düzler-Cellaler grup yolunun Gökçealan köyü mevkisinde dün toprak kayması meydana gelmiş, yolun ulaşıma kapanması üzerine bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri sevk edilmişti.
Ekiplerin temizlik ve yol açma çalışmaları tamamlandı. Çalışmaların ardından grup yolunda ulaşım yeniden sağlanmaya başlandı.
Kaynak: AA / Ramazan Özcan - Güncel