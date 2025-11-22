Haberler

Sinop'ta 'Toprağa Saygı' Yürüyüşü Düzenlendi

Sinop'ta 'Toprağa Saygı' Yürüyüşü Düzenlendi
Güncelleme:
Sinop'ta TEMA Vakfı tarafından gerçekleştirilen 'Toprağa Saygı' yürüyüşünde, erozyon sorununa dikkat çekildi. TEMA Vakfı Sinop İl Temsilcisi, toprak kaybının tarım, su döngüsü ve iklim dengesi açısından önemi hakkında bilgi verdi.

Sinop'ta, TEMA Vakfı üyelerince "Toprağa Saygı" yürüyüşü yapıldı.

17–30 Kasım Erozyonla Mücadele Haftası kapsamında düzenlenen yürüyüşe Sinop Belediye Başkan Yardımcısı Hikmet Karaduman, siyasi parti temsilcileri, TEMA Vakfı üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Uğur Mumcu Meydanı'ndan başlayan yürüyüş, Barış Manço Parkı içerisinde sona erdi.

TEMA Vakfı Sinop İl Temsilcisi Özgür Cebeci, etkinlikte yaptığı konuşmada, dünyada her saniyede 42 kamyon dolusu verimli toprağın erozyonla kaybedildiğini söyledi.

Bu kaybın yalnızca doğanın değil, yaşamın da kaybı anlamına geldiğini vurgulayan Cebeci, erozyon sebebiyle Türkiye'de de her 16 yılda 1 santimetre toprağın kaybedildiğini anlattı.

Cebeci, toprağın sadece tarım için değil su döngüsü, gıda sürekliliği ve iklim dengesi için de hayati öneme sahip olduğuna dikkati çekerek şöyle konuştu:

"Toprağı korumak demek, yaşamın devamını güvence altına almak demektir. Toprağa sahip çıkmazsak, yarının suyunu, gıdasını ve yaşamını kaybedeceğiz. Erozyon, toprağın en verimli üst kısmını yok etmektedir. Bu durum, tarımda ürün kayıplarını yüzde 50'ye kadar artırır, toprağın su tutma kapasitesini azaltırken ve kuraklığı ise derinleştirmektedir. Dünya genelinde toprakların yüzde 33'ü bozulmuş durumda olup, böyle devam ederse 2050 yılına gelindiğinde bu oran ne yazık ki yüzde 90'lara ulaşmış olacaktır."

İnsan kaynaklı nedenler ötürü yağış miktarlarında yaşanan düşüşünde toprakların kurumasına neden olduğunu belirten Cebeci, "Ülkemiz topraklarının yüzde 5,5'lik oranına denk gelen Konya büyüklüğünde bir alan, son 30 sene içerisinde kurak bir iklime sahip oldu. Topraklarını kaybeden, su varlıkları azalan ve her geçen gün ısınan bir dünyada gıda üretiminin azalması kaçınılmazdır. Buna karşın nüfus artışıyla gıdaya olan talep de büyümektedir." dedi.

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
