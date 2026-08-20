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Sinop'ta kamyonet yangını: Araç kullanılamaz hale geldi

Sinop'ta kamyonet yangını: Araç kullanılamaz hale geldi
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Sinop-Boyabat karayolunda seyir halindeki soğutuculu kamyonetin motor bölümünde yangın çıktı. Sürücü aracı kenara çekip durumu bildirdi, itfaiye müdahalesiyle söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Sinop'ta seyir halindeyken yanan kamyonet kullanılamaz hale geldi.

E.D. idaresindeki, paketlenmiş tavuk taşıyan 57 ABY 748 plakalı soğutuculu kamyonetin motor bölümünden, Sinop-Boyabat kara yolu Dıranaz Tüneli mevkisinde seyir halindeyken duman çıkmaya başladı.

Yangını fark eden sürücü, aracı yol kenarına park ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, emniyet ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sinop Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü.

Yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA
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