Üye Girişi
Haberler

Sinop'un Dikmen ilçesinde şehit piyade er Ercan Çelebi anıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dikmen ilçesinde şehit piyade er Ercan Çelebi'nin şehadetinin 34. yılında kabri başında anma töreni düzenlendi. Törende, ilçe protokolü ve vatandaşlar şehidin mezarı başında Kur'an-ı Kerim okuyarak dualar etti.

Sinop'un Dikmen ilçesinde şehit piyade er Ercan Çelebi, şehadetinin 34'üncü yılında kabri başında anıldı.

Dikmen Kaymakamı Ozan Civelek, "En büyük gücümüz, milli hafızamızdır. 3 Ağustos 1990 tarihinde şehit olan kahraman vatan evladımız Ercan Çelebi'yi şehadetinin sene-i devriyesinde rahmet ve minnetle anıyoruz." Dedi.

Daha sonra ilçe jandarma komutanı, ilçe emniyet amiri, ilçe müftüsü ve vatandaşların katıldığı törende, şehidin mezarı başında Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Piyade Dikmen Çelebi sinop Güncel Haberler

Masada birbirinden kritik konu başlıkları var! Kabine, 3 haftalık aranın ardından toplanıyor

Masada birbirinden kritik konu başlıkları var! Kabine, 3 haftalık aranın ardından toplanıyor

 İran'dan Türkiye'ye giriş yapan tırda 2.2 ton metamfetamin ele geçirildi

İran'dan Türkiye'ye giriş yapan tırda 2.2 ton metamfetamin ele geçirildi

 Didim'de atık suyu denize boşaltan otele 1 milyon liradan fazla para cezası

Didim'de atık suyu denize boşaltan otele 1 milyon liradan fazla para cezası

Bakmadan Geçme

Kayhan Özer kimdir? Kayhan Özer kaç yaşında, nereli, branşı ne? Ersu Şaşma kimdir? Ersu Şaşma kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Akşehir, Çumra, Kulu elektrik kesintisi 3-4 Ağustos 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Manavgat, Serik, Aksu elektrik kesintisi! Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 3-4 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İslahiye, Nurdağı, Araban elektrik kesintisi! Gaziantep'te planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehzadeler, Soma, Salihli elektrik kesintisi! Manisa'da planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler elektrik kesintisi! Sena Can kimdir? Sena Can kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! İnstagram ne zaman düzelir 3 Ağustos 2024? Bugün düzelir mi? İnstagram ne zaman düzelir SON DAKİKA! İnstagram açılıyor mu? Gabriel Sara uçak kodu ne? Gabriel Sara ne zaman, saat kaçta gelecek? İnstagram ne kadar kapalı kalacak? SON DAKİKA İG ne zaman açılacak, ne zaman düzelir?
Kütahya'da korkunç kaza! Yeni evlenen imam ve eşi hayatını kaybetti

Kütahya'da korkunç kaza! Yeni evlenen imam ve eşi hayatını kaybetti
title