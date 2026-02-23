Haberler

Boyabat'ta yanan samanlık kullanılamaz hale geldi

Güncelleme:
Sinop'un Boyabat ilçesinde çıkan yangın sonucu bir samanlık kullanılamaz hale geldi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını bir saatlik müdahaleyle söndürdü.

Kaynak: AA / Mahmut Coşkun
