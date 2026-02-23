Boyabat'ta yanan samanlık kullanılamaz hale geldi

Sinop'un Boyabat ilçesinde çıkan yangında bir samanlık kullanılamaz hale geldi.

Çaltu köyünde Arif Değirmenci'ye ait samanlıkta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Dumanı fark eden ev sahibinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Boyabat Belediyesi itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

Yangın sonrası samanlıkta büyük çapta hasar oluştu.