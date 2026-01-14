Sinop'ta sahte içki ve tütün kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Sinop'ta düzenlenen sahte içki ve tütün kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Ayancık ilçesinde bir adrese operasyon düzenlendi.

Ekiplerce adreste yapılan aramada, 20 litre etil alkol, 59 adet nargile tütünü ve 2 alkol aroması ele geçirildi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.