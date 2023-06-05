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Sinop'ta Sağanak Yağış Su Baskınlarına Neden Oldu

Sinop'ta Sağanak Yağış Su Baskınlarına Neden Oldu

Güncel Haberler

Sinop'ta sağanak yağış nedeniyle kent merkezinde su birikintisi oluştu ve bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı. Ayancık ve Türkeli ilçelerinde taşımalı eğitim 5 Haziran Pazartesi günü tatil edildi.

SİNOP'ta sağanak kent merkezinde su baskınlarına neden oldu. Ayancık ve Türkeli ilçelerinde, taşımalı eğitim 5 Haziran Pazartesi günü tatil edildi.

Sağanak yağış nedeniyle kent merkezindeki cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu. Bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı. Sinop Valiliği'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, kent genelinde bugün ve yarın kuvvetli ve gök gürültülü yağışların devam edeceği belirtilerek, vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, dolu ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi. Valilik açıklamasında 5 Haziran Pazartesi günü Ayancık ve Türkeli ilçelerinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi.

Görüntü dökümü:

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-Sağanak yağış sonrası oluşan görüntüler

-Detay görüntüler


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Esra Aksu - Güncel

Türkeli Güncel Haberler

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