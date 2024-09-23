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Sinop'ta Sağanak Yağış Sonrası Denizde Hortum Oluştu

Sinop'ta Sağanak Yağış Sonrası Denizde Hortum Oluştu
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Sinop'un İnceburun açıklarında sabah saatlerinde başlayan etkili yağış sonrası denizde hortum ortaya çıktı. Vatandaşlar tarafından görüntülenen hortum, hasara yol açmadan kayboldu.

SİNOP'ta sabah saatlerinde başlayan etkili yağış sonrasında denizde hortum çıktı. İnceburun açıklarında gözüken hortum vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Sinop'un İnceburun açıklarında sağanak yağış sonrası denizde hortum meydana geldi. Vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen hortum, herhangi bir hasara yol açmadan bir süre sonra ortadan kayboldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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