Sinop'ta rüzgarın etkisiyle devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Sinop-Samsun kara yolunda rüzgar nedeniyle devrilen tırın sürücüsü M.Y. yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Sinop'ta rüzgarın etkisiyle devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

M.Y. idaresindeki 57 AAR 045 plakalı tır, Sinop- Samsun kara yolunda rüzgarın etkisiyle devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gerze Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tır ise çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaynak: AA / Neziha Nur Uzun - Güncel
