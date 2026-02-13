Sinop'ta rüzgar nedeniyle dönen asma ahşap köprüden düşen 2 kişi yaralandı

Sinop'un Erfelek ilçesinde rüzgar nedeniyle dönen asma ahşap köprüden düşen 2 kişi yaralandı.

İlçede yaşayan M.E. ve S.Ö, Merkez Mahallesi'nden geçen Erfelek Çayı üzerinde bulunan ahşap asma köprüden geçmek istedi.

Bu sırada bölgede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle ahşap köprünün dönmesi sonucu M.E. ve S.Ö. suya düştü.

İhbar üzerine olay yerine, itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Çaya düşerek yaralanan M.E. ve S.Ö, sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.