Haberler

Sinop'ta rüzgar nedeniyle dönen asma ahşap köprüden düşen 2 kişi yaralandı

Sinop'ta rüzgar nedeniyle dönen asma ahşap köprüden düşen 2 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinop'un Erfelek ilçesinde rüzgar nedeniyle dönen asma ahşap köprüden düşen 2 kişi yaralandı.

Sinop'un Erfelek ilçesinde rüzgar nedeniyle dönen asma ahşap köprüden düşen 2 kişi yaralandı.

İlçede yaşayan M.E. ve S.Ö, Merkez Mahallesi'nden geçen Erfelek Çayı üzerinde bulunan ahşap asma köprüden geçmek istedi.

Bu sırada bölgede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle ahşap köprünün dönmesi sonucu M.E. ve S.Ö. suya düştü.

İhbar üzerine olay yerine, itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Çaya düşerek yaralanan M.E. ve S.Ö, sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel
Antalya Havalimanı'nda büyük panik! Uçağın iniş takımları kırıldı, motoru piste sürttü

Antalya Havalimanı'nda büyük panik! Uçağın iniş takımları kırıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

426 bin liralık gizem! Paranın sahibi ortada yok, 1 hafta süre verdi

Hesabına gelen paranın sahibi ortada yok, 1 hafta süre verdi
Nereden nereye! Bir dönem fırtına gibiydi, şimdi yürümekte zorlanıyor

Nereden nereye! Bir dönem fırtına gibiydi, şimdi yürümekte zorlanıyor
Sosyal medyada infial yaratan yeni akım: Eş değiştirmeli yoga

Sosyal medyada infial yaratan "Eş değiştirmeli" akım
48 saat oldu hala gündemde! İngilizler Ferdi Kadıoğlu'nun yaptığını konuşuyor

İngilizler Ferdi'nin yaptığını konuşuyor
426 bin liralık gizem! Paranın sahibi ortada yok, 1 hafta süre verdi

Hesabına gelen paranın sahibi ortada yok, 1 hafta süre verdi
37 yıl sonra köylerine geri döndüler, gördükleri karşısında kahroldular

37 yıl sonra geri döndüler, gördükleri karşısında kahroldular
Victor Osimhen'in sıkıntısı ortaya çıktı

Sıkıntısı ortaya çıktı