Sinop'ta Ruhsatsız Tabancalarla Yakalanan 3 Zanlı Gözaltına Alındı
Sinop'un Boyabat ilçesinde devriye görevi yapan polis, şüpheli hareketler sergileyen 3 kişiyi durdurarak ruhsatsız tabancalarla yakaladı. Zanlıların üzerlerinde yapılan aramada 3 ruhsatsız tabanca ile mermiler ele geçirildi.
Sinop'un Boyabat ilçesinde devriye görevi sırasında ruhsatsız tabancalarıyla yakalanan 3 zanlı gözaltına alındı.
Erenlik Tepesi mevkisinde devriye görevi yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüpheli hareketler sergileyen 3 kişinin üzerlerinde arama yaptı.
Aramada, 3 ruhsatsız tabanca, silahlara ait şarjör ve mermi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler K.Ö, M.F.D. ve R.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Mahmut Coşkun - Güncel