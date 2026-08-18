Haberler

Sinop'ta Park Halindeki Otomobilde Yangın

Sinop'ta Park Halindeki Otomobilde Yangın
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinop Gelincik Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilde yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ve polis sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü, araçta hasar meydana geldi.

Sinop'ta park halindeki otomobilde çıkan yangın hasara neden oldu.

Gelincik Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilden duman yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sinop Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın sonucunda otomobilde hasar oluştu.

Kaynak: AA
Feth-i kabir kararı! Süleymancılar'ın eski liderinin mezarı açılacak

Süleymancılar'ın eski liderinin mezarı açılacak
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

2 kişinin öldüğü otobüs kazasından ünlü oyuncuya kötü haber! Kardeşi yoğun bakımda

2 kişinin öldüğü otobüs kazasından ünlü oyuncuya kötü haber
Roberto Carlos Müslüman oldu

Fener'in efsanesi Müslüman oldu
Trump'ın göz diktiği Grönland'da Danimarka'dan askeri hamle

Trump'ın göz diktiği topraklarda bir ilk! Askerler sahaya indi
Denizlispor tesislerinde gerginlik! Taraftar, başkana saldırmaya kalktı

Saldırmaya kalktığı kişinin kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız
Hobi olarak başladı, 2.5 dönüme çıkardı: Bakımı zor ama parası çok iyi

Hobi olarak başladı, 2.5 dönüme çıkardı: Bakımı zor ama parası çok iyi
Görüntülerdeki şahıs sessizliğini bozdu: İddialar vahim

Görüntülerdeki şahıs sessizliğini bozdu: İddiaları kafa karıştırdı
Bahar Candan'ın babasından olay sözler: “Zihinsel engelli gibi davranmayın”

Bahar Candan'ın babasından sözler: Zihinsel engelli gibi davranmayı