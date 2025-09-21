Haberler

Sinop'ta Otomobil-Motosiklet Çarpışması: 2 Yaralı

Sinop'un Gerze ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Sinop Caddesi'nde E.K. idaresindeki 57 ABJ 031 plakalı otomobil, İ.M'nin kullandığı 57 AAY 165 plakalı motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada motosiklet sürücüsü İ.M. ile arkasında yolcu olarak bulunan eşi A.M. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Gerze Şehit Dr. Sena Sakin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Erol Balta - Güncel
