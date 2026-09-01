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Sinop'ta Otomobil Devrildi: 2 Yaralı

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SİNOP(AA)- Sinop'ta ağaçlık alana devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

SİNOP(AA)- Sinop'ta ağaçlık alana devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Ş.D. idaresindeki 57 ACH 548 plakalı otomobil, Sinop-Samsun kara yolu Ordu Mahallesi'nde kontrolden çıkarak ağaçlık alana devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan R.D. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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