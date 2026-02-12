Sinop'ta su kanalına devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Sinop'un Boyabat ilçesinde, M.D. yönetimindeki otomobil kontrolden çıkarak su kanalına devrildi. Kazada sürücü ve yanında bulunan yolcu yaralandı. İhbar üzerine sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi ve yaralılar kurtarıldı.
M.D. idaresindeki 57 FC 354 plakalı otomobil, Maruf köyünde kontrolden çıkarak yol kenarındaki su kanalına devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ters dönen araçta sıkışan sürücü ile yanında bulunan B.T. ekiplerce bulundukları yerden çıkarıldı.
Ambulansta müdahale edilen M.D. ve B.T'nin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Kaynak: AA / Mahmut Coşkun - Güncel