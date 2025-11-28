Sinop'ta Otomobil Kazası: Bir Yaralı
Sinop'un Türkeli ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında bir kişi yaralandı. Kontrolden çıkan araç, yol kenarındaki su kanalına devrildi. Yaralı, Türkeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
M.T. idaresindeki 57 HA 279 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Karabey köyü mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki su kanalına devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçta yolcu olarak bulunan ve kazada yaralanan F.T. sağlık ekiplerince Türkeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ramazan Özcan - Güncel