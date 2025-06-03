Sinop'ta Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: Bir Yaralı
Gerze ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı hastaneye kaldırdı.
Sinop'un Gerze ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
Y.Ş. idaresindeki 06 CDN 299 plakalı otomobil, ilçe merkezi Gençlik Caddesi üzerinde C.M'nin kullandığı 57 ACE 889 plakalı motosikletle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü, yaralandı.
Sürücü C.M. sağlık ekiplerince Gerze Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Erol Balta - Güncel