Sinop'ta devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Sinop'ta Hatice Z. yönetimindeki otomobil, bahçe duvarına çarpıp devrildi. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Sinop'ta devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hatice Z'nin (44) kullandığı 57 HC 342 plakalı otomobil, Ada Mahallesi Seyit Bilal Çıkmazı Sokak'ta bahçe duvarına çarptıktan sonra yolun karşısındaki ağaçlık alana devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekipleri tarafından Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Otomobil, çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı.
Kaynak: AA / Neziha Nur Uzun - Güncel