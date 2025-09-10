Haberler

Sinop'ta Otomobil Çarpışması: 2 Yaralı

Sinop'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

N. A. idaresindeki 57 ACL 026 plakalı otomobil, Gelincik Mahallesi Pervane Kavşağı'nda T. S.'nin kullandığı 57 AF 123 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, 57 ACL 026 plakalı araçta yolcu olarak bulunan F. A. (53) ve F. A. (78) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Neziha Nur Uzun - Güncel
