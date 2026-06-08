Boyabat'ta otomobilin çarptığı akülü engelli aracındaki kişi yaralandı
Sinop'un Boyabat ilçesinde bir otomobilin çarptığı akülü engelli aracındaki sürücü yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırıldı.
Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobilin çarptığı akülü engelli aracındaki bir kişi yaralandı.
H. Ö.'nün kullandığı 26 FU 377 plakalı otomobil, Hürriyet Caddesi üzerinde H. M. idaresindeki akülü engelli aracına çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan H. M. sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Mahmut Coşkun