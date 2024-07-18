Sinop'ta otluk alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Sinop'ta otluk alanda çıkan ve bir evin çatısına sıçrayan yangın büyümeden söndürüldü.

Zeytinlik Mahallesi Özlem Konutları Poyraz Sokak'taki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen ve bir evin çatısına sıçrayan yangına Sinop Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangın söndürüldü.

Yangında, yaklaşık 3 dönümlük alan ve bir evin çatısı zarar gördü.