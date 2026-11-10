Sinop'ta operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı, 20 gram uyuşturucu ele geçirildi

Sinop'ta operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı, 20 gram uyuşturucu ele geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Sinop'ta İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin kent merkezindeki belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda 20 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü.
Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramalarda 20 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü.
Kaynak: AA