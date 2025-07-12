Sinop'ta Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Denize Girme Yasağı

Sinop'ta Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Denize Girme Yasağı
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Sinop Valiliği, kötü hava koşulları nedeniyle kuzey sahil hattında bazı bölgelerde denize girmenin yasaklandığını açıkladı. Valilik, yasağın emniyet ve sahil güvenlik ekipleri tarafından denetleneceğini duyurdu.

Sinop Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle kentte bazı bölgelerde denize girilmesinin yasaklandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentin kuzey sahil hattında yer alan Sarıkum ve Ahmet Muhip Dıranas Uygulama Oteli arası ile Sırakaraağaçlar Deresi'nden Adabaşı'na kadar olan bölgede denize girmenin 12 Temmuz için yasaklandığı belirtildi.

Açıklamada, denize girme yasağının emniyet, jandarma ve sahil güvenlik ekipleri tarafından denetleneceğini kaydedildi.

Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, AA muhabirine, kuzey sahil hattında sabah saatlerinden itibaren ölü dalgalar olduğunu, poyrazın şiddetini artırmasıyla dalga yüksekliğin artarak rip akıntısı ihtimalinin arttığını, bu nedenle vatandaşların can güvenliği için denize girişlerin yasaklandığını söyledi.

Gürbüz, "Sabah saatlerinden itibaren 4 vatandaşımızı cankurtaran ekiplerimiz kurtardı. Biri hastanede ama sağlık durumu iyi. Sayın Valimizle görüştük. Onun da iznini alarak Kumkapı mevkisinde denize girmeyi yasakladık." dedi.

Vatandaşların cankurtaranların bulunduğu yerlerde denize girmelerinin önem taşıdığını vurgulayan Gürbüz, "Onun dışındaki yerlerde denize girmemelerini şiddetle öneriyorum. Cankurtaranımızla teyakkuz halindeyiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Neziha Nur Uzun - Güncel
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