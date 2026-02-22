Sinop'ta öğrenciler atık malzemelerden 'Balina Aydın' rölyefi yaptı

Sinop'ta ortaokul öğrencileri deniz kıyılarından topladıkları atık malzemelerle, 1992 yılında Gerze ilçesi sahilinde görülen ve uzun süre bölgeden ayrılmayarak halkın sevgisini kazanan beyaz balina "Aydın"ın rölyefini oluşturdu.

TOKİ Şehit Fatih Erer Ortaokulunda teknoloji ve tasarım öğretmeni olarak görev yapan Emine Alişan Erdem, öğrencilerinin çevreyle bağlarını güçlendirmek amacıyla "Kıyıdaki Dev Yerel Hafızadan Sanata Yaptığımız Yolculuk Projesi"ni hayata geçirdi.

Proje kapsamında aileleriyle görüşerek "Balina Aydın"ın hikayesini dinleyen öğrenciler, hem geri dönüşümün önemine dikkat çekmek hem de yerel hafızayı günümüze taşımak hedefiyle atık malzemelerle "Balina Aydın" rölyefi yapmaya karar verdi.

Önce sahillerden ağaç parçası, deniz kabuğu, balık ağı ve file gibi atıklar toplayan öğrenciler, okul atölyesinde keserek şekil verdikleri, daha sonra beyaza boyadıkları ağaç parçalarından "Balina Aydın"ın rölyefini oluşturdu.

Emine Alişan Erdem, AA muhabirine, proje ile öğrencilerin doğayla ilişkilerine ve empati duygularına katkı sunmayı hedeflediklerini söyledi.

Yaptıkları tüm çalışmalarda atık malzemeler kullanmaya özen gösterdiklerini vurgulayan Erdem, kıyıya vuran her parçayı denizden kendilerine gönderilen bir mesaj olarak gördüklerini dile getirdi.

"Denizden olmayan tek şey yapıştırıcıydı"

Öğrencilerinin "Balina Aydın" rölyefi yapmaya karar verme süreçlerine ilişkin bilgi veren Erdem, "Önce deniz kenarına giderek atıklar topladık. Öğrencilerimiz beyaz balinanın hikayesini büyüklerinden, yerel halktan dinledi, röportajlar yaptı. O röportajlarda hayallerinde ne oluştuysa sonra gelip çalışmaya başladılar." dedi.

Erdem, öğrencilerinin çalışmayı büyük heyecanla yaptıklarına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Çünkü derslerimizde şunu çok önemsiyoruz, empati, sorumluluk ve çevreyle bağ. 'Balina Aydın' da denizden gelmişti. Denizin gönderdikleriyle yine denizden gelenin tasarımını yapmak istedik. Bu amaç doğrultusunda çocuklarda çok güzel sorumluluk, çevre bilinci oluştu. Çalışmalarımız haziran ayına kadar daha devam edecek. Geride kalan süreçte atık materyalleri topladıktan sonra temizledik. Ağaç parçaları yeri geldi fileler, küçük materyaller, deniz kabukları. Aklınıza gelecek her şeyi denizden topladık. Denizden olmayan tek şey yapıştırıcıydı."

Erdem, proje çerçevesinde "Balina Aydın"ın hikaye kitabını da hazırlayacaklarını kaydetti.

Projede yer alan ortaokul 8'inci sınıf öğrencisi Ecem Yaş ise "Balina Aydın"ın hikayesinden internette okudukları sayesinde haberdar olduğunu söyledi.

Daha sonra ailesinden balinanın hikayesini dinlediğini anlatan Yaş, "Sonra öğretmenimizin yardımıyla sahile giderek odun topladık. Topladığımız odunları önce birleştirdik, sonra boyadık. Bir ağ bağladık, ağa yakalanmış gibi bir görüntü vermek istedik." ifadelerini kullandı.