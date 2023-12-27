Sinop'ta Nesli Tükenmekte Olan Caretta Caretta Kaplumbağası Ölü Halde Bulundu

SİNOP'ta dünyada nesli tükenmekte olan türler arasında bulunan caretta caretta cinsi kaplumbağa ölü halde bulundu.

Dünyada nesli tükenmekte olan türler arasında bulunan caretta caretta cinsi kaplumbağa, Sinop'un Akliman sahilinde görüldü. Bir vatandaş tarafından bulunan ve ölü olduğu tespit edilen Caretta Caretta, Sinop Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkilileri tarafından alınarak inceleme yapılmak üzere götürüldü.

Caretta Carettayı bulunan vatandaş Atilla Korkmaz, Bugün tesadüfen Akliman sahiline geçtim. Doğada gezinti yapmak istedim ve sahile doğru yürümeye başladım. O esnada yürürken kumun içerisinde bir cisim fark ettim. Yaklaştım baktım ve büyük bir kaplumbağa başı gibi olduğunu gördüm. Etrafını kazdım ve emin olmamakla birlikte caretta caretta olduğunu anladım. Daha sonra 112'yi aradım ve gelen ekiple birlikte tespit yaptık. Fakat kimsenin anlamadığı, bu caretta carettanın Karadeniz Bölgesinde nasıl ve ne şartlarda geldiğiydi. Yetkililer, ölümünün neden olduğunu tespit etmek için caretta carettayı alıp götürdüler dedi.