Sinop'ta denize açılan balıkçıların ağına 2 mavi yengeç takıldı

Sinop'ta denize açılan balıkçıların ağına, Karadeniz'de nadir rastlanılan iki mavi yengeç takıldı.

Kentte denize açılan balıkçılar, yaşam alanları genellikle Akdeniz, Kızıldeniz ve okyanuslar olan mavi yengeç avladı.

Balıkçı İbrahim Gündoğdu, AA muhabirine, genellikle sıcak sularda yaşam süren mavi yengecin son dönemde Karadeniz'de de ağlarına takıldığını söyledi.

Bu türün özellikle su sıcaklığının düşük olduğu kış aylarında ağlarına takılmasının kendilerini şaşırttığını vurgulayan Gündoğdu, "Son yıllara baktığımız zaman, mavi yengeç türünün ağlarımıza takıldığına şahit oluyoruz. Denize bıraktığımız ağımıza bu sefer iki mavi yengeç takıldı. Genellikle sıcak sularda yaşayan bu türün kış ayında ağımıza takılması bizi biraz şaşırttı." dedi.

Gündoğdu, mavi yengecin Karadeniz'de görülmesinin başlıca nedeninin deniz suyundaki sıcaklık artışına bağlandığını kaydetti.