Sinop'ta kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında, kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sinop'ta kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
A.S.D. idaresindeki 57 ABK 016 plakalı motosiklet, Gelincik Mahallesi Stad Yolu Caddesi'nde F.K'nin kullandığı 57 ACH 114 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle sürüklenen motosikletin sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Neziha Nur Uzun - Güncel