Sinop'ta Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı
Sinop'un Türkeli ilçesinde bir motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Sinop'un Türkeli ilçesindeki otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Tümerkan Mahallesi'nde S.K. idaresindeki 37 ACG 900 plakalı otomobil ile M.Ö. yönetimindeki 57 HB 470 plakalı motosiklet çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralı sürücü olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla Türkeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ramazan Özcan - Güncel