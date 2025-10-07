Sinop'ta Mobil Sosyal Hizmet Aracı Hizmete Girdi

Sinop'ta, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına ait Mobil Sosyal Hizmet Aracı hizmet vermeye başladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Can Kayhan Özok, vatandaşlara daha hızlı ve etkin hizmet sunmak amacıyla Sinop Valiliği önünde hizmet vermeye başladıklarını söyledi.

Mobil Sosyal Hizmet Aracının sosyal hizmetlere erişimde güçlük yaşayan vatandaşlara yerinde bilgilendirme, rehberlik ve yönlendirme desteği sağlamak üzere tasarlandığını belirten Özok,

"Dezavantajlı gruplara ulaşmayı kolaylaştıran bu hizmet, vatandaşlarımızın sosyal destek mekanizmalarına erişimini güçlendirmektedir. Bu uygulama, sosyal devlet anlayışının sahadaki en somut örneklerinden biri olup devletin vatandaşına yalnızca kurum binalarında değil, yaşamın her alanında ulaşmasını hedefleyen bu hizmet modeli, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın "insanı merkeze alan" hizmet vizyonunun bir yansımasıdır." diye konuştu. Öz