Sinop'ta minibüsün ağaca çarptığı kazada 3 kişi yaralandı - Haberler

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Sinop'ta minibüsün ağaca çarptığı kazada 3 kişi yaralandı

AA - Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel
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Sinop'ta minibüsün ağaca çarptığı kazada 3 kişi yaralandı

Sinop'un Boyabat ilçesinde minibüsün ağaca çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

BOYABAT, SİNOP (AA) - Sinop'un Boyabat ilçesinde minibüsün ağaca çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Durağan ilçesinden Boyabat yönüne giden Mehmet Ali Sönmez idaresindeki 57 S 3115 plakalı minibüs, Dağdelen köyü mevkisinde yol kenarındaki ağaca çarptı.

Yaralanan sürücü ile Aysel Şükran Gökçü ve Ramazan Köse, sağlık ekiplerince 75. Yıl Boyabat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, servis aracı olan minibüsle öğrencilerin sabah okullarına bırakıldığı öğrenildi.

AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel

Ali Sönmez, Minibüs, Boyabat, Sinop, Güncel, Haberler

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