Haberler

Sinop'ta Milli Ağaçlandırma Günü Kutlandı

Sinop'ta Milli Ağaçlandırma Günü Kutlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinop'un Boyabat ve Türkeli ilçelerinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidan dikimi etkinlikleri düzenlendi. Boyabat'ta 500 fıstık çamı fidanı toprakla buluşturuldu, Türkeli'de ise 150 fidan dikildi.

Sinop'un Boyabat ve Türkeli ilçelerinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidan dikimi yapıldı.

Boyabat ilçesinde Osmanköy köyünde yapılan programda, "Şahidimiz toprak, imzamız fidan, sevdamız yeşil vatan olsun" sloganıyla 500 fıstık çamı fidanı toprakla buluşturuldu.

Programda ayrıca yeşil vatan seferberliği kapsamında 150 selvi fidanı da ücretsiz olarak vatandaşlara dağıtıldı.

Programa Kaymakam Enver Yılmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Uğur Akın, diğer ilgililer ve öğrenciler katıldı.

Türkeli ilçesinde ise Gemiyanı Mahallesi'nde gerçekleştirilen programda 150 fidan toprakla buluşturuldu.

Programda Türkeli Orman İşletme Müdürlüğü tarafından katılımcılara keşkek ikram edilirken, çocuklara boyama kitabı dağıtıldı.

Kaynak: AA / Mahmut Coşkun - Güncel
İBB iddianamesi tamamlandı! Tam 3 bin 900 sayfa, 402 şüpheli var

İBB iddianamesi tamamlandı! Tam 3 bin 900 sayfa, 402 şüpheli var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jennifer Lawrence, en sinir olduğu Kardashian ailesi üyesini açıkladı

Lawrence'den Kardashıan ailesi hakkında şaşırtan itiraf
Bakanlık o markayı ifşa etti! Çayda gıda boyası tespit edildi

Bakanlık ünlü markayı ifşa etti! İçtiğimiz çaylardan gıda boyası çıktı
Survivor 2026 kadrosuna beşinci ünlü isim dahil oldu

Acun Ilıcalı açıkladı: Ünlü oyuncu Survivor kadrosunda
Muazzez Ersoy'dan 'Nijeryalı sevgili' iddialarına sert yanıt

Bu görüntü sonrası Muazzez Ersoy'dan zehir zemberek açıklama
Jennifer Lawrence, en sinir olduğu Kardashian ailesi üyesini açıkladı

Lawrence'den Kardashıan ailesi hakkında şaşırtan itiraf
Bakan Işıkhan'dan milyonları ilgilendiren asgari ücret sözleri

Bakan Işıkhan'dan milyonları ilgilendiren asgari ücret sözleri
Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında öldüren adam hakimi suçladı

Diş hekimi eşini sokak ortasında öldürdü, duruşmada hakimi suçladı
Ülkenin başkentinde patlama! Mahkeme binasını kan gölüne çevirdiler

Ülkenin başkentinde mahkeme salonunu kan gölüne çevirdiler
Kapalıçarşı'da kara para aklama operasyonu! 76 şüpheli gözaltına alındı

Kapalıçarşı'da dev operasyon! Onlarca gözaltı var
Bakanlık'tan restoran ve kafelere yeni fiyat etiketi düzenlemesine ilişkin uyarı

Restoran ve kafelerde yeni dönem! Bakanlık işletmeleri yazıyla uyardı
Bandırma açıklarında demirleyen gemide skandal: İnekler susuzluktan boruları yaladı

Utanç tablosu Türkiye'den! Susuzluktan boruları yaladılar
BDDK'dan kredi kartlarına yeni kısıtlama

Kredi kartı kullananlar dikkat! BDDK yeni kısıtlama getirdi
Japon deprem uzmanı konum verip uyardı: 450 senedir deprem olmadı, enerji birikti

Japon deprem uzmanı konum verip uyardı: 450 senedir deprem olmadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.