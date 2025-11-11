Sinop'ta Milli Ağaçlandırma Günü Kutlandı

Sinop'un Boyabat ve Türkeli ilçelerinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidan dikimi yapıldı.

Boyabat ilçesinde Osmanköy köyünde yapılan programda, "Şahidimiz toprak, imzamız fidan, sevdamız yeşil vatan olsun" sloganıyla 500 fıstık çamı fidanı toprakla buluşturuldu.

Programda ayrıca yeşil vatan seferberliği kapsamında 150 selvi fidanı da ücretsiz olarak vatandaşlara dağıtıldı.

Programa Kaymakam Enver Yılmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Uğur Akın, diğer ilgililer ve öğrenciler katıldı.

Türkeli ilçesinde ise Gemiyanı Mahallesi'nde gerçekleştirilen programda 150 fidan toprakla buluşturuldu.

Programda Türkeli Orman İşletme Müdürlüğü tarafından katılımcılara keşkek ikram edilirken, çocuklara boyama kitabı dağıtıldı.