Sinop'ta mavi bayraklı plaj sayısı artırılacak

Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, kentte mavi bayraklı plaj sayısını artırmaya yönelik çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Gürbüz, gazetecilere, kentte uzun yıllar sonra bir plajın mavi bayrak almaya hak kazanmasını memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi.

Belediye olarak mavi bayraklı plaj sayısını artırmaya yönelik çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Gürbüz, şöyle konuştu:

"Bu yıl içinde kadınlar plajı dahil, 7 tane plaj rekreasyon alanını daha kısa sürede tamamlamak istiyoruz. Çalışmalarımız bu alanlarda sürüyor. Ayrıca daha önce eksik kalan fakat işletmeye alınmamış atıl durumda olan Akliman bölgesinde bir biyolojik arıtma tesisimiz bulunuyor. Bu tesisle ilgili çalışmalarımızı başlattık ve ilerleyen günlerde tesisin devreye sokulmasıyla birlikte o bölgede bulunan plajlarımıza da mavi bayrak almak için müracaat edeceğiz."

Kaynak: AA