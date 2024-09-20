Sinop'ta LNG Yüklü Tanker Devrildi
Sinop'un Türkeli ilçesinde Mehmet Aydın'ın kullandığı LNG yüklü tanker, Yazıcı köyünde yol kenarındaki alana devrildi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi, yaralanan olmadı.
Sinop'un Türkeli ilçesinde LNG yüklü tanker devrildi.
Mehmet Aydın'ın kullandığı 41 ASC 142 plakalı LNG yüklü tanker, Yazıcı köyünde yol kenarındaki boş alana devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan bulunmayan kazada tanker, vinç ve ekskavatör yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.