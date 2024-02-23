Sinop'ta Liderlik Eğitimi Programı Düzenlendi

Sinop'ta, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından valilik ev sahipliğinde kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerine yönelik "Liderlik Eğitimi" programı düzenlendi.

Sinop Valiliği Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen eğitimde katılımcılara, iletişim uzmanı Ayça Kuru tarafından etkili yöneticilik yeteneklerinin artırılması konusunda bilgi verildi.

Kuru, katılımcıların sorularını da yanıtlayarak, slayt eşliğinde sunum yaptı.

Eğitime Vali Mustafa Özarslan, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Serkan Genç ile kurum müdürleri ve çalışanları ile özel sektör temsilcileri katıldı.