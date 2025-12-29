Haberler

Sinop'ta kar ve sağanak etkili oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinop'ta etkili olan kar ve sağanak yağış, köy yollarının kapanmasına ve tarım arazilerinin su altında kalmasına yol açtı. İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri, yolların açılması ve tuzlama çalışmaları için seferber oldu.

Sinop'ta kar nedeniyle bazı köy yolları ulaşıma kapanırken, sağanak sonucu tarım arazileri su altında kaldı.

Kentte iki gündür etkisini sürdüren kötü hava koşulları, özellikle kırsal bölgelerde ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Kar dolayısıyla 111 köy yolunun ulaşıma kapandığı kentte, sağanak sebebiyle de bazı tarım arazileri su altında kaldı.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yollarda kar küreme çalışması yaparken, Karayolları ekipleri ise ana arterlerde tuzlama çalışması gerçekleştiriyor.

Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel
Yalova'daki DEAŞ operasyonunda 3 polis şehit oldu, 6 terörist öldürüldü

Yalova'daki DEAŞ operasyonundan acı haber: 3 polis şehit oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Asgari ücreti nokta atışı bilen uzman emekli zammı için rakam verdi

Asgari ücreti nokta atışı bilen uzman emekli zammı için rakam verdi
Yalova'da 7 saatlik operasyonda ne oldu? Ali Yerlikaya: Kadın ve çocuklar nedeniyle büyük hassasiyet gösterildi

Yalova'da saat saat ne oldu? İşte operasyonun uzun sürmesinin nedeni
Ekmek fiyatlarında zam olacak mı? Fırıncılar Federasyonu açıkladı

Ekmeğe yılbaşı zammı gelecek mi? Fırıncılar Federasyonu açıkladı
Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi: Sergen Yalçın son kararını verdi

Takımda krize neden olan isim için son kararını verdi
Asgari ücreti nokta atışı bilen uzman emekli zammı için rakam verdi

Asgari ücreti nokta atışı bilen uzman emekli zammı için rakam verdi
İstanbul'a neden kar yağmıyor? Uzmanı tek bir nedene bağladı

İstanbul'a neden kar yağmıyor? Uzmanı tek bir nedene bağladı
Mehmet Uçum kaleme aldı: Demokrasi ve demokratik siyaset tartışmaları

Mehmet Uçum: Erdoğan liderlik tipini kökten değiştirdi