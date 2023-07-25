Sinop'ta Kontrolden Çıkan Otomobilin Su Kanalına Devrilmesi Sonucu 7 Kişi Yaralandı
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M.B'nin kullandığı 34 VN 3912 plakalı otomobil, Sinop-Samsun kara yolu Şişecam mevkisinde kontrolden çıkarak su kanalında sürüklendikten sonra devrildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sinop'ta kontrolden çıkan otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.
M.B'nin kullandığı 34 VN 3912 plakalı otomobil, Sinop- Samsun kara yolu Şişecam mevkisinde kontrolden çıkarak su kanalında sürüklendikten sonra devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan 6 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Kenan Türkseven - Güncel