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Sinop'ta Kontrolden Çıkan Otomobilin Su Kanalına Devrilmesi Sonucu 7 Kişi Yaralandı

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M.B'nin kullandığı 34 VN 3912 plakalı otomobil, Sinop-Samsun kara yolu Şişecam mevkisinde kontrolden çıkarak su kanalında sürüklendikten sonra devrildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sinop'ta kontrolden çıkan otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

M.B'nin kullandığı 34 VN 3912 plakalı otomobil, Sinop- Samsun kara yolu Şişecam mevkisinde kontrolden çıkarak su kanalında sürüklendikten sonra devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan 6 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Kenan Türkseven - Güncel

Şişecam Samsun Sinop Güncel Haberler

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