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Sinop'ta Kaymakamlık Personeline Organ Bağışı Eğitimi Verildi

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Sinop'un Durağan ilçesinde kaymakamlık personeline organ bağışı farkındalık eğitimi verildi. Programda, Türkiye'nin organ naklinde dünyada 5. sırada olduğu ve organ bağışının önemine vurgu yapıldı.

Sinop'un Durağan ilçesinde kaymakamlık personeline organ bağışı farkındalık eğitimi verildi.

Kaymakamlık binasında gerçekleştirilen programda konuşan Toplum Sağlığı Merkezi'nde görevli Dr. Fahri Altaş, Türkiye olarak organ naklinde dünyada 5.'inci sırada olduklarını söyledi.

Organ nakli konusunda henüz istedikleri seviyede olmadıklarını vurgulayan Altaş,"Türkiye olarak dünyada organ naklinde 5.'inci sıradayız. Ülkemizde maalesef organ bağışı istenilen seviyede olmadığı için canlıdan canlıya bağış yüzde 92 seviyesinde iken kadavradan bağış yüzde 8 seviyesinde kalıyor." diye konuştu.

İlçe müftüsü Ali Mustafa Yıldırım ise katılımcılara organ naklinin dini yönüyle ilgili bilgiler verdi.

Kaynak: AA / Güncel

Kaymakamlık Türkiye Durağan Sinop Sağlık Güncel Haberler

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