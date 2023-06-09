Sinop'ta kavga: 4 kişi tutuklandı

SİNOP'ta, kavga ettiği kişiler tarafından tekme tokat dövülen Ömürcan Erkeşli, ağır yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Boyabat ilçesinde dün Ömürcan Erkeşli ile husumetli olduğu Asım Kalyoncu, Murat Kalyoncu, Hasan Kalyoncu, İbrahim Muhammet Saygun ve Yasin M. arasında sokakta tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek tekmeli- tokatlı kavgaya dönüştü. Kavgada, vücudunun çeşitli yerlerine darbe alan Erkeşli, kanlar içerisinde yerde kaldı. İhbarla bölgeye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından 5 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yasin M. serbest bırakıldı; akraba olan Asım Kalyoncu, Murat Kalyoncu, Hasan Kalyoncu ve arkadaşları İbrahim Muhammet Saygun çıkarıldıkları hakimlik tarafından 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanıp, cezaevine gönderildi.???????? Ömürcan Erkeşli'nin sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi.