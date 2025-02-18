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Sinop'ta Kar Nedeniyle 219 Yerleşim Yerine Ulaşım Sağlanamıyor

Sinop'ta Kar Nedeniyle 219 Yerleşim Yerine Ulaşım Sağlanamıyor
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Sinop'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 219 yerleşim yeriyle ulaşım sağlanamıyor. Valilik, kapalı yolların açılması için çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

Sinop'ta kar nedeniyle 219 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte etkili olan kar yağışı dolayısıyla Ayancık ilçesinde 46, Dikmen'de 22, Durağan'da 36, Gerze'de 27, Türkeli'nde 9, Erfelek'te 19, Boyabat'ta 41, Saraydüzü'nde 8 ve merkez ilçede 11 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kentte ayrıca kar dolayısıyla 13 yerleşim yerine enerji verilemediği bildirildi.

Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel
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