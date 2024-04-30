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Sinop'ta kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

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Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında, kamyonetle otomobil çarpıştı ve 6 kişi yaralandı. Yaralılar Ayancık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sinop'ta kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

H.İ.A'.nın kullandığı 57 AAN 786 plakalı kamyonet, Sinop- Ayancık kara yolu Tarakçı köyü mevkisinde karşı yönden gelen S.Y. idaresindeki 34 GJS 806 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücülerle araçlarda bulunan F.A., Ö.A., E.A. ve A.B. yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince Ayancık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Ayancık trafik Sinop Trafik Kazaları Yaşam Güncel Haberler

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