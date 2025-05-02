Sinop'ta Kamyon Kazası: Bir Yaralı
Sinop-Ayancık kara yolunda O.U. yönetimindeki kamyon, kontrolden çıkarak alt geçit duvarına çarptı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Sinop'ta kamyonun duvara çarptığı kazada bir kişi yaralandı.
O.U'nun kullandığı 57 KF 835 plakalı kamyon, Sinop- Ayancık kara yolu Bostancılı Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak alt geçit duvarına çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol karayolları ekiplerince yapılan temizlik çalışmasının ardından tekrar ulaşıma açıldı.
Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel