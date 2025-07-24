Sinop'ta Kaçak Su Kullananlara Cezalar Uygulandı

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Sinop'ta, kaçak su kullandıkları tespit edilen kişilere kişi başı 30 bin lira idari para cezası uygulandı. Sinop Belediyesi, su kaynaklarının korunması için mücadelenin süreceğini duyurdu.

Sinop'ta kaçak su kullandıkları tespit edilen kişilere idari para cezası uygulandı.

Sinop Belediyesinden yapılan açıklamada, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekiplerince kaçak su kullanımının engellenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği vurgulandı.

Suyun herkesin geleceği açısından hayati öneme sahip olduğu aktarılan açıklamada, "Bu kapsamda su tahakkuk servisimizin farklı tarihlerde yaptığı tespitler üzerine kaçak su kullandıkları belirlenen kişilere kişi başı 30 bin lira idari para cezası uygulanmıştır. Kaçak su kullanan art niyetli kişilerle mücadelemiz sürecektir." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel
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