Sinop'ta kaçak avlanan 625 kalkan balığı vatandaşlara dağıtıldı
Sinop'ta gerçekleştirilen denetimlerde kaçak avlandığı belirlenen 625 kalkan balığı, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı. Tekne sahibi hakkında idari para cezası uygulandı.
Kentte kaçak avcılığın önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Sahil Güvenlik TCSG-72 Komutanlığı ekiplerince Ayancık ilçesinde Çaylıoğlu-İstefan Limanı'ndaki bir balıkçı teknesinde denetim gerçekleştirildi.
Teknede yapılan kontrolde, yasa dışı yolla avlandığı tespit edilen 625 kalkan balığına el konuldu.
Balıklar, Ayancık Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekiplerince vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı.
Tekne sahibine ise idari para cezası uygulandı.