Sinop'ta Jandarma Dolandırıcıları Yakalandı

Sinop'ta kendilerini jandarma personeli olarak tanıtarak telefonda dolandırıcılık yapan 2 şüpheli Kastamonu'da gözaltına alındı.

Ayancık ilçesinde yaşayan S.D. ve A.D. isimli çifti telefonla arayan zanlılar, kendilerini jandarma personeli olarak tanıtıp "Kimlik bilgileriniz hırsızlık suçunda kullanıldı. Durumu düzeltmek için jandarma komutanlığına gelmeniz gerekiyor." dedi.

S.D'nin evden ayrıldığını gören dolandırıcılar, evde bulunan A.D'den 6 yarım altın, 4 tam altın, 1 bilezik, 1 altın zincir, 1270 dolar ve 200 avro alarak kaçtı.

Bir süre sonra dolandırıldıklarını anlayan yaşlı çift, Ayancık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine şikayette bulundu.

Ayancık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan araştırmalar sonucu şüpheliler S.C.T. ve A.B. kaçarken Kastamonu'nun Araç ilçesinde yakalandı.

Üst aramasında ele geçirilen altınlar ve paralar, çifte teslim edildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.