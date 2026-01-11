Türkeli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Sinop'un Türkeli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
S.M. idaresindeki 57 HC 613 plakalı otomobil ile E.F. idaresindeki 37 ADS 043 plakalı otomobil Yalı Mahallesi mevkisinde çarpıştı.
Çarpışma sonucu sürücülerden S.M. yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Türkeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ramazan Özcan - Güncel