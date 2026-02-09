Sinop'ta heyelan nedeniyle köy yolu ulaşıma kapandı
Sinop'un Türkeli ilçesinde meydana gelen heyelan, köy yolunun kapanmasına neden oldu. Yağmurun etkisiyle oluşan toprak kayması sonucunda yol ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri bölgeye sevk edilerek, güvenlik önlemleri alarak yolun yeniden açılması için çalışma başlattı.
Sinop'un Türkeli ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle köy yolu ulaşıma kapandı.
Bir süredir etkili olan yağmurun ardından ilçeye bağlı Yusuflu köyü Emrelli Mahallesi yolunda toprak kayması meydana geldi.
Heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.
Ekipler, güvenlik önlemleri alarak yolu yeniden ulaşıma açmak için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Ramazan Özcan - Güncel