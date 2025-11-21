Haberler

Sinop'ta Güvenlik ve Asayiş Toplantısı Yapıldı

Sinop'ta Güvenlik ve Asayiş Toplantısı Yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinop'ta Vali Mustafa Özarslan başkanlığında yapılan İl Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme Toplantısı'nda, 2025 yılının ilk 10 ayında asayiş olayları ve trafik güvenliği konuları değerlendirildi. Toplantıda, il genelinde 6 bin 992 asayiş olayı yaşandığı ve bu olayların yüzde 98,5'inin aydınlatıldığı bildirildi.

Sinop'ta İl Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Valilik binasında Vali Mustafa Özarslan başkanlığında yapılan toplantıda, 2025 yılının ilk 10 kentte güvenlik ve asayiş alanlarında yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Vali Özarslan, burada yaptığı konuşmada, yılın geride kalan 10 ayında il genelinde 6 bin 992 asayiş olayının meydana geldiğini bunların yüzde 98,5'inin güvenlik birimlerince aydınlatıldığını söyledi.

Farklı suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara ilişkin de bilgiler aktaran Özarslan, bu dönemde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 750 kişinin yakalandığını ve 106'sının adli mercilerce tutuklandığını anlattı.

Kent genelinde trafik güvenliğine yönelik yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler veren Özarslan, şöyle konuştu:

"Yılın ilk on ayında 741 bin araç kontrol edildi. Toplamda 59 bin sürücüye ceza işlemi uygulandı. 2 bin 465 araç trafikten men edildi. 2025'in ilk on ayında, bir önceki yıla göre ölümlü trafik kazalarında yüzde 44 azalma var. Bu sevindirici bir gelişme ancak yaralanmalı kazalarda yüzde 10 artış var. Gerekli tedbirleri alıyoruz. Bunun yanında 8 ilçedeki 99 okulda 33 emniyet ekibimiz görev alıyor. Okul servisleri ve çevresindeki iş yerleri sıkı şekilde denetleniyor. İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde ise 26 okulda 25 tim ve 76 personel aktif şekilde görev yapıyor."

Vali Özarslan, Sahil Güvenlik ekiplerince ilk 10 aylık dilimde ise 496 gemi ve teknenin kontrol edildiğini, kurallara uymayanlara toplam 3 milyon 781 lira ceza uygulandığını kaydetti.

Kaynak: AA / Neziha Nur Uzun - Güncel
Oy çokluğuyla kabul edildi! Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor

Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor! İşte oylamadan çıkan sonuç
Komisyonun İmralı kararının ardından DEM Parti'den ilk yorum

Tarihi İmralı kararının ardından DEM Parti'den ilk açıklama
CHP, İmralı'ya gitmeme kararı aldı

CHP, Öcalan'a gitmiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Bez Bebek' tartışması derinleşiyor: Evrim Akın iddiaları reddetti, Gül Onat destek verdi

Yıllar sonra patlayan set itirafı sonrası Gül Onat tarafını seçti
La Nina Türkiye'yi vuracak! Tarih verildi, resmen donacağız

La Nina Türkiye'yi vuracak! Tarih verildi, resmen donacağız
İstanbul göbeğinde BAM hakimi vuruldu! Saldırgan en yakını çıktı

İstanbul göbeğinde BAM hakimi vuruldu! Saldırgan en yakını çıktı
Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü! Oklar yine Evrim Akın'ı gösteriyor

Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü
'Bez Bebek' tartışması derinleşiyor: Evrim Akın iddiaları reddetti, Gül Onat destek verdi

Yıllar sonra patlayan set itirafı sonrası Gül Onat tarafını seçti
Sular çekildi, Tuz Gölü fotoğrafçıların yeni gözdesi oldu

Pamukkale'yi aratmayan görüntüler fotoğrafçıları çağırıyor
Komisyon'da kapalı oturum kararı alındı, CHP'li üyeler salonu terk etti

Komisyonda kriz! 5 parti ret oyu verdi, CHP'li üyeler salonu terk etti
Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler! 2 kişi gözaltına alındı

Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler
Kayıp okul müdürü kamyonette ölü bulundu

Kayıp olarak aranan okul müdürü kamyonette ölü bulundu
Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı

Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı
Türkiye'nin en çok göç veren kenti! Nüfusun yüzde 40'ı şehri terk etti

Türkiye'nin en çok göç veren kenti! Nüfusun yüzde 40'ı şehri terk etti
Eczacıya sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini çıkarmaya çalıştı

Sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini...
Milli Takım'a Arjantin'den transfer

Milli Takım'a Arjantin'den transfer
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.