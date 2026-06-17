Haberler

Yayaya çarpan kadın "Gözüme sinek kaçtı, görmedim" diyerek gözyaşı döktü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'da yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan yabancı uyruklu kadına otomobil çarptı. Yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, kazanın ardından gözyaşlarına boğulan sürücü, "Gözüme sinek kaçtı, görmedim" diyerek yaşadığı paniği anlattı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

  • Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde yaya geçidinden geçen yabancı uyruklu bir kadına otomobil çarptı.
  • Kadın sürücü, kaza sonrası gözyaşları içinde 'Gözüme sinek kaçtı, görmedim' dedi.
  • Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı. Kazanın ardından gözyaşlarına boğulan sürücü, "Gözüme sinek kaçtı, görmedim" diyerek yaşadığı paniği anlattı.

YAYA GEÇİDİNDE KORKUTAN KAZA

Antalya'da yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan yabancı uyruklu bir kadın, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, Konyaaltı ilçesi Gürsu Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde bulunan otomobil, yaya geçidini kullanarak karşıya geçmeye çalışan kadına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobilin ön camına çarpan kadın daha sonra yola savruldu.

"GÖZÜME SİNEK KAÇTI, GÖRMEDİM"

Kazanın ardından araçtan inen kadın sürücü, yerde yaralı halde yatan yayayı görünce gözyaşlarına boğuldu.

Büyük panik yaşayan sürücü, "Gözüme sinek kaçtı, görmedim" diyerek yaşadığı şoku dile getirdi. Yaralının yanına giden sürücü, "Hareket etme, ne olur hareket etme" sözleriyle yardım etmeye çalıştı. Olay yerine gelen vatandaşlar ise gözyaşları içindeki sürücüyü sakinleştirmeye çalıştı.

HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi belli oldu

İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi

CHP'de olağanüstü kurultay için 833 delegenin imzası genel merkeze teslim edildi

Özgür Özel dediğini yaptı! Kılıçdaroğlu'nu zora sokacak hamle

Kritik MYK öncesi CHP'de flaş gelişme! Yargıtay 9 vekilin üyeliğini sildi

Kritik toplantıya saatler kala flaş gelişme! CHP'de vekil sayısı düştü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görevden alınan TRT spikerinin maç öncesi videosu ortaya çıktı

Olacaklardan habersizken çektiği video ortaya çıktı
Sosyal medyayı ikiye bölen baba-kız diyaloğu

Sizce bu normal mi? Sosyal medyayı ikiye bölen baba-kız diyaloğu
Havuz başında fenalaşan turist hayatını kaybetti

Havuz kenarında rahatsızlandı! Dakikalar sonra hayatını kaybetti
Kafa kafaya çarpıştılar! Lüks otomobilden geriye hurda yığını kaldı

Kafa kafaya çarpıştılar! Lüks otomobilden geriye hurda yığını kaldı
Muhittin Böcek'in iki şoförü tahliye edildi

Muhittin Böcek'in iki şoförü tahliye edildi
Duruşma hayatını kaybeden savcı için hüzünlü tören

Duruşma hayatını kaybeden savcı için hüzünlü tören
Kritik Paraguay maçı öncesi Milli Takım'daki kaosa Cumhurbaşkanı Erdoğan el attı

Kritik Paraguay maçı öncesi Milli Takım'daki kaosa Erdoğan el attı